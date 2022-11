The greatest international tournament in football is fast approaching as the very best nations do battle for the most prestigious prize on offer at Qatar 2022. In a tournament that promises to be unlike any other, the 2022 World Cup will take place in the winter to avoid stars performing amid the unrelenting temperatures of an Arabian summer. With the World Cup set to start and end in winter, here is a full breakdown of when and where all the action from Qatar 2022 is taking place.

Group-stage fixtures

Sunday, November 20 Group A: Qatar vs Ecuador, KO 4pm - BBC Monday, November 21

Group A - Senegal vs Netherlands, KO 10am - ITV

Group B: England vs Iran, KO 1pm - BBC

Group B: USA vs Wales, KO 7pm - ITV Tuesday, November 22 Group C: Argentina vs Saudi Arabia, KO 10am - ITV

Group D: Denmark vs Tunisia, KO 1pm -ITV

Group C: Mexico vs Poland, KO 4pm - BBC

Group D: France vs Australia, KO 7pm - BBC Wednesday, November 23 Group F: Morocco vs Croatia, KO 10am - ITV

Group E: Germany vs Japan, KO 1pm - ITV

Group E: Spain vs Costa Rica, KO 4pm - ITV

Group F: Belgium vs Canada, KO 7pm - BBC Thursday, November 24 Group G: Switzerland vs Cameroon, KO 10am - ITV

Group H: Uruguay vs South Korea, KO 1pm - BBC

Group H: Portugal vs Ghana, KO 4pm - ITV

Group G: Brazil vs Serbia, KO 7pm - BBC Friday, November 25 Group B: Wales vs Iran, KO 10am - BBC

Group A: Qatar vs Senegal, KO 1pm - BBC

Group A: Netherlands vs Ecuador, KO 4pm - ITV

Group B: England vs USA, KO 7pm - ITV Saturday November 26 Group D: Tunisia vs Australia, KO 10am -BBC

Group C: Poland vs Saudi Arabia, KO 1pm - ITV

Group D: France vs Denmark, KO 4pm - ITV

Group C: Argentina vs Mexico, KO 7pm - ITV

Sunday November 27 Group E: Japan vs Costa Rica, KO 10am - ITV

Group F: Belgium vs Morocco, KO 1pm - BBC

Group F: Croatia vs Canada, KO 4pm - BBC

Group E: Spain vs Germany, KO 7pm - BBC Monday November 28 Group G: Cameroon vs Serbia, KO 10am - ITV

Group G: South Korea vs Ghana, KO 1pm - BBC

Group H: Brazil vs Switzerland, KO 4pm - ITV

Group H: Portugal vs Uruguay, KO 7pm - ITV Tuesday November 29 Group A: Netherlands vs Qatar, KO 3pm - ITV

Group A: Ecuador vs Senegal, KO 3pm - ITV Group B: Wales vs England, KO 7pm - BBC

Group B: Iran vs USA, KO 7pm - BBC Wednesday November 30 Group D: Australia vs Denmark, KO 3pm - BBC

Group D: Tunisia vs France, KO 3pm - BBC Group C: Poland vs Argentina, KO 7pm - BBC

Group C: Saudi Arabia vs Mexico, KO 7pm - BBC Thursday December 1 Group F: Croatia vs Belgium, KO 3pm - BBC

Group F: Canada vs Morocco, KO 3pm - BBC Group E: Costa Rica vs Germany, KO 7pm - ITV

Group E: Japan vs Spain, KO 7pm - ITV Friday, December 2 Group G: South Korea vs Portugal, KO 3pm - BBC

Group G: Ghana vs Uruguay, KO 3pm - BBC Group H: Serbia vs Switzerland, KO 7pm - ITV

Group H: Cameroon vs Brazil, KO 7pm - ITV

Lusail Stadium will host the 2022 World Cup final